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Mirror: «Манчестер Сити» предложит Холанду контракт с зарплатой в €700 тыс. в неделю

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«Манчестер Сити» предложит улучшенный контракт нападающему команды Эрлингу Холанду.
Mirror: «Манчестер Сити» предложит Холанду контракт с зарплатой в €700 тыс. в неделю
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Mirror, «Сити» намерен увеличить зарплату футболиста в два раза. По новому соглашению он будет получать около €700 тыс. в неделю.

В сезоне-2023/24 Холанд сыграл в шести матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне вместе с командой он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а также выиграл Кубок страны.

31 августа норвежец стал лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА.

Ранее Холанд назвал сон самой важной вещью в мире.

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