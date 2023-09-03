Mirror: «Манчестер Сити» предложит Холанду контракт с зарплатой в €700 тыс. в неделю

«Манчестер Сити» предложит улучшенный контракт нападающему команды Эрлингу Холанду.

Как сообщает Mirror, «Сити» намерен увеличить зарплату футболиста в два раза. По новому соглашению он будет получать около €700 тыс. в неделю.

В сезоне-2023/24 Холанд сыграл в шести матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне вместе с командой он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а также выиграл Кубок страны.

31 августа норвежец стал лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА.

Ранее Холанд назвал сон самой важной вещью в мире.