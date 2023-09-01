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Холанд назвал сон самой важной вещью в мире

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что для него является самой важной вещью в мире.
Холанд назвал сон самой важной вещью в мире
  • Gettyimages.ru

«Думаю, сон — самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, — обычно я их ношу по три часа перед сном», — сказал Холанд в интервью подкасту Impaulsive.

31 августа Холанд стал лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА.

В прошлом сезоне Холанд сыграл 52 матча за команду, забил 52 гола и отдал девять результативных передач.

Вместе с командой он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а также выиграл Кубок страны.

Ранее Холанд высказался о полученной награде лучшему игроку сезона-2022/23 по версии УЕФА.

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