Холанд назвал сон самой важной вещью в мире
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«Думаю, сон — самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, — обычно я их ношу по три часа перед сном», — сказал Холанд в интервью подкасту Impaulsive.
31 августа Холанд стал лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА.
В прошлом сезоне Холанд сыграл 52 матча за команду, забил 52 гола и отдал девять результативных передач.
Вместе с командой он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а также выиграл Кубок страны.
Ранее Холанд высказался о полученной награде лучшему игроку сезона-2022/23 по версии УЕФА.