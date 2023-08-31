Холанд — о признании лучшим игроком сезона: это меня мотивирует

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о полученной награде лучшему игроку сезона-2022/23 по версии УЕФА.

«Живу в мечте и счастлив. Это меня мотивирует и заставляет двигаться вперёд. Буду делать всё, что от меня зависит. «Манчестер Сити» нужно стать ещё лучше», — сказал Холанд на церемонии вручения награды.

В прошлом сезоне Холанд сыграл 52 матча за команду, забил 52 гола и отдал девять результативных передач.

Вместе с командой он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а также выиграл Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Гвардиола стал лучшим тренером сезона-2022/23 по версии УЕФА.