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Холанд — о признании лучшим игроком сезона: это меня мотивирует

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о полученной награде лучшему игроку сезона-2022/23 по версии УЕФА.
Холанд — о признании лучшим игроком сезона: это меня мотивирует
  • AP
  • © Daniel Cole

«Живу в мечте и счастлив. Это меня мотивирует и заставляет двигаться вперёд. Буду делать всё, что от меня зависит. «Манчестер Сити» нужно стать ещё лучше», — сказал Холанд на церемонии вручения награды.

В прошлом сезоне Холанд сыграл 52 матча за команду, забил 52 гола и отдал девять результативных передач.

Вместе с командой он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а также выиграл Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Гвардиола стал лучшим тренером сезона-2022/23 по версии УЕФА.

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