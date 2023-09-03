Жирков рассказал о трудностях в обучении на тренера

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал об обучении на тренера.

«Пошёл учиться на тренера. Но пока учёба даётся непросто. Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на «вы». Дети помогут побыстрее освоить. Но в любом случае — разберёмся», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

Защитник выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее сообщалось, что Денис Бояринцев верит в успехи Жиркова на тренерской работе.