Узнать больше

Жирков рассказал о трудностях в обучении на тренера

Короткая ссылка
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал об обучении на тренера.
Жирков рассказал о трудностях в обучении на тренера
  • РИА Новости

«Пошёл учиться на тренера. Но пока учёба даётся непросто. Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на «вы». Дети помогут побыстрее освоить. Но в любом случае — разберёмся», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

Защитник выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее сообщалось, что Денис Бояринцев верит в успехи Жиркова на тренерской работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить