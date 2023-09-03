Бывший боец UFC Ванзант призналась, что день на OnlyFans приносит больше денег, чем вся её карьера
«Я заработала больше денег за 24 часа на OnlyFans, чем за всю свою бойцовскую карьеру. Да, мне было тяжело, я переживала, что на меня поставят клеймо, но теперь мне сложно от этого отказаться», — рассказала она на YouTube-канале Only Stans.
Всего на счету 29-летней спортсменки 13 боёв в смешанных единоборствах. Она одержала восемь побед и потерпела пять поражений.
Последний поединок девушки в рамках UFC состоялся 12 июля 2020 года. Тогда она проиграла Рэнде Маркос болевым приёмом в первом раунде.
Ранее сообщалось, что Сириль Ган нокаутировал Сергея Спивака в главном поединке UFC Fight Night 226 в Париже.