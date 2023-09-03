Бывший боец UFC Ванзант призналась, что день на OnlyFans приносит больше денег, чем вся её карьера

Бывший боец UFC Пейдж Ванзант рассказала о своём заработке на платформе OnlyFans.

«Я заработала больше денег за 24 часа на OnlyFans, чем за всю свою бойцовскую карьеру. Да, мне было тяжело, я переживала, что на меня поставят клеймо, но теперь мне сложно от этого отказаться», — рассказала она на YouTube-канале Only Stans.

Всего на счету 29-летней спортсменки 13 боёв в смешанных единоборствах. Она одержала восемь побед и потерпела пять поражений.

Последний поединок девушки в рамках UFC состоялся 12 июля 2020 года. Тогда она проиграла Рэнде Маркос болевым приёмом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Сириль Ган нокаутировал Сергея Спивака в главном поединке UFC Fight Night 226 в Париже.