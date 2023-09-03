Абаскаль объяснил замену Джикии во втором тайме матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о замене капитана команды Георгия Джикии в матче седьмого тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Связана ли замена Джикии с повреждением? Мы хотели ускорить движение мяча, начало атак. Кроме того, Бабич хорош на «стандартах», мы хотели поймать свой шанс», — цитирует Абаскаля сайт клуба.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Джикия покинул поле на 73-й минуте, вместо него вышел Срджан Бабич. «Спартак» с десятью очками находится на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» обсудит с Абаскалем отсутствие побед в последних матчах РПЛ.