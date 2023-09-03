Российских гандболистов будут наказывать за использование мата во время матчей

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что игроков будут наказывать за использование ненормативной лексики во время матчей национальных турниров.

«У нас участились такие случаи. Я попросил судей следить за поведением. Чтобы судьи давали двухминутное удаление или красную карточку, если будет мат», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

По его словам, сейчас ещё больше гандбольного видеоконтента будет попадать на экраны телевизоров и телефонов. Шишкарёв подчеркнул, что очень не хочется, чтобы «запрещённый формат выплеска эмоций попадал на экраны».

Чемпионат России стартует 8 сентября.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ.