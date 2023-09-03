Российских гандболистов будут наказывать за использование мата во время матчей
«У нас участились такие случаи. Я попросил судей следить за поведением. Чтобы судьи давали двухминутное удаление или красную карточку, если будет мат», — цитирует Шишкарёва ТАСС.
По его словам, сейчас ещё больше гандбольного видеоконтента будет попадать на экраны телевизоров и телефонов. Шишкарёв подчеркнул, что очень не хочется, чтобы «запрещённый формат выплеска эмоций попадал на экраны».
Чемпионат России стартует 8 сентября.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ.