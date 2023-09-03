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Российских гандболистов будут наказывать за использование мата во время матчей

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что игроков будут наказывать за использование ненормативной лексики во время матчей национальных турниров.

«У нас участились такие случаи. Я попросил судей следить за поведением. Чтобы судьи давали двухминутное удаление или красную карточку, если будет мат», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

По его словам, сейчас ещё больше гандбольного видеоконтента будет попадать на экраны телевизоров и телефонов. Шишкарёв подчеркнул, что очень не хочется, чтобы «запрещённый формат выплеска эмоций попадал на экраны».

Чемпионат России стартует 8 сентября. 

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ.

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