Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ

Женская сборная России по гандболу выиграла золотые медали II Игр стран СНГ в Белоруссии.

Российская команда в финальном матче турнира в Минске нанесла поражение сборной Белоруссии со счётом 34:28.

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа с участием более двух тысяч спортсменов из 22 стран. Соревнования проводятся в открытом формате. Всего в ходе Игр разыгрывается 246 комплектов медалей. Победителей и призёров определят в 20 видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 23 медали в третий день Игр стран СНГ.