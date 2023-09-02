Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче 4-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.

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