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Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче 4-го тура АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче 4-го тура АПЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 5:1.

У «Манчестер Сити» отличились Хулиан Альварес (31-я минута), Натан Аке (45 + 5), Эрлинг Холанд (58-я, 70-я, 90 + 5).

Единственный гол в составе гостей на 33-й минуте забил Тим Рим.

Таким образом, «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Фулхэм» — 12-й (четыре балла).

Ранее Холанд назвал сон самой важной вещью в мире.

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