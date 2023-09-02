Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче 4-го тура АПЛ
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Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 5:1.
У «Манчестер Сити» отличились Хулиан Альварес (31-я минута), Натан Аке (45 + 5), Эрлинг Холанд (58-я, 70-я, 90 + 5).
Единственный гол в составе гостей на 33-й минуте забил Тим Рим.
Таким образом, «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Фулхэм» — 12-й (четыре балла).
Ранее Холанд назвал сон самой важной вещью в мире.