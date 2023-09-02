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Журова: сейчас федерациям приходится изображать активную деятельность по отношению к россиянам

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнение, что федерациям приходится проявлять активную деятельность по отношению к российским спортсменам.
Журова: сейчас федерациям приходится изображать активную деятельность по отношению к россиянам
  • РИА Новости

«Времена изменились. Сейчас федерациям приходится изображать активную деятельность по отношению к россиянам. Отсюда подобные запреты, ограничения и условия. Таким образом просто хотят успокоить особенно рьяных деятелей, выступающих за полное отстранение страны. С одной стороны, остаётся принимать это как лучшее из зол. С другой — советовать что-то сложно. Некоторые люди могут расценить такую позицию как непатриотичную. Честно говоря, у меня нет однозначного ответа, как поступать в данной ситуации. Могу только сказать, что если бы я сама сейчас выступала, то однозначно была бы не допущена к соревнованиям. И дело даже не в том, что я представляла «Динамо», — заявила Журова RT.

Ранее Журова прокомментировала недопуск 26 россиян на чемпионат мира по борьбе.

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