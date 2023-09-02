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Заика одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах

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Илья Заика одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах.
Заика одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах
  • Gettyimages.ru

Спортсмен показал результат 14,033 балла.

Второе место занял Олег Ступкин (13,800), третьим стал Денис Товпинец (13,766).

Турнир проходит на федеральной территории «Сириус» и завершится 3 сентября. 2 сентября на Кубке России проходят финалы в отдельных видах.

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова завоевала золото в соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России.

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