Заика одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах
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Спортсмен показал результат 14,033 балла.
Второе место занял Олег Ступкин (13,800), третьим стал Денис Товпинец (13,766).
Турнир проходит на федеральной территории «Сириус» и завершится 3 сентября. 2 сентября на Кубке России проходят финалы в отдельных видах.
12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.
Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова завоевала золото в соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России.