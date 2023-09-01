Тренер «Ак Барса» не думал о том, сыграет ли Федотов за ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что ему всё равно, какой голкипер стоит в воротах московского ЦСКА.

«Делали ли акцент на том, что за ЦСКА сыграет Федотов? Мы не думали об этом», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

Тренер дал понять, что ему понравился стартовый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА.

«Очень хорошая игра получилась. Обе команды играли здорово, показали хороший эмоциональный хоккей. Были удаления, большинство. Первый матч, от него зрители получили удовольствие», — добавил Билялетдинов.

ЦСКА на своём льду потерпел поражение от «Ак Барса». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Федотов отразил 22 броска.

Ранее Сергей Фёдоров заявил, что Федотов сыграл на хорошем уровне с «Ак Барсом».