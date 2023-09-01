Горячкина заявила, что не осуждает сменивших гражданство шахматистов

Победительница Кубка мира по шахматам россиянка Александра Горячкина заявила, что не осуждает тех, кто принял решение сменить гражданство.

«Предлагали ли мне? Нет. Если бы такое предложение поступило? Я стараюсь не рассуждать о том, чего не произошло.

Каждый в этой ситуации ищет для себя, как будет лучше, карьера у шахматистов короткая, и я этот выбор не осуждаю», — приводит слова Горячкиной РИА Новости.

21 августа Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу на Кубке мира.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Витюгов сменил спортивное гражданство на английское.