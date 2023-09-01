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Горячкина заявила, что не осуждает сменивших гражданство шахматистов

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Победительница Кубка мира по шахматам россиянка Александра Горячкина заявила, что не осуждает тех, кто принял решение сменить гражданство.
Горячкина заявила, что не осуждает сменивших гражданство шахматистов
  • РИА Новости
  • © Татьяна Меель

«Предлагали ли мне? Нет. Если бы такое предложение поступило? Я стараюсь не рассуждать о том, чего не произошло.

Каждый в этой ситуации ищет для себя, как будет лучше, карьера у шахматистов короткая, и я этот выбор не осуждаю», — приводит слова Горячкиной РИА Новости.

21 августа Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу на Кубке мира.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Витюгов сменил спортивное гражданство на английское.

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