Горячкина заявила, что не осуждает сменивших гражданство шахматистов
- РИА Новости
- © Татьяна Меель
«Предлагали ли мне? Нет. Если бы такое предложение поступило? Я стараюсь не рассуждать о том, чего не произошло.
Каждый в этой ситуации ищет для себя, как будет лучше, карьера у шахматистов короткая, и я этот выбор не осуждаю», — приводит слова Горячкиной РИА Новости.
21 августа Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу на Кубке мира.
Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Витюгов сменил спортивное гражданство на английское.