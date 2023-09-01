Тихонов: по игре «Зенит» — самая сильная команда в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение, что «Зенит» по игре является самой сильной командой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На данный момент «Зенит» сильнее, потому что вернулся Вендел, хоть и не хотел, всё равно вернулся. Он набирает форму и выглядит просто великолепно. У ЦСКА, наоборот, потери. В данный момент «Зенит» по игре — самая сильная команда в чемпионате», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 3 сентября, и начнётся в 17:30 мск.

«Зенит» с 13 очками занимает второе место в чемпионате России. ЦСКА с десятью очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

Ранее в ЦСКА подтвердили, что трансфер Капишабы был заблокирован австрийской компанией.