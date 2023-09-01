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Мадиев победил Абдукахорова в боксёрском поединке

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Российский боксёр Магомед Мадиев одержал победу над Кудратилло Абдукахоровым.
Мадиев победил Абдукахорова в боксёрском поединке

    Бой прошёл в Москве в среднем весе и возглавил шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге». Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей со счётом 78:75, 79:73, 79:73.

    В активе Мадиева 17 побед, одна ничья и три поражения. На счету Абдукахорова 18 побед и три поражения.

    Также в рамках вечера Максим Фёдоров проиграл Исламу Жангоразову судейским решением в соглавном поединке второго полуфинала Гран-при в первом тяжёлом весе. Таким образом, Жангоразов в финале встретится с Александром Севериным.

    В выставочном бою в первом полусреднем весе Эльнур Самедов техническим нокаутом в пятом раунде победил Музаффара Расулова. Шигабудин Алиев техническим нокаутом во втором раунде одержал победу над Александром Зубковым, а Ислам Каримов единогласным решением судей оказался сильнее Александра Курича.

    Ранее сообщалось, что бой между Папиным и Асбаровым состоится 28 октября в Москве.

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