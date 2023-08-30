Бой между Папиным и Асбаровым состоится 28 октября в Москве

Российские боксёры Алексей Папин и Сослан Асбаров осенью проведут очный поединок в первом тяжёлом весе.

Бой пройдёт 28 октября на московской «ЦСКА Арене» и возглавит шоу «Однажды в ринге», сообщили организаторы турнира.

До решения об исключении российских и белорусских боксёров из рейтингов WBC Папин занимал первую строчку и был обязательным претендентом на пояс в первом тяжёлом весе. Сейчас Папин находится на седьмой позиции в рейтинге WBA. В последнем бою Папин 29 октября 2022 года техническим нокаутом во втором раунде победил боснийца Дамира Бельо.

Мастер спорта международного класса по боксу Асбаров, известный по выступлениям на голых кулаках, одержал четыре победы в четырёх поединках, в том числе и над Дмитрием Кудряшовым. В последнем бою Асбаров в марте текущего года в Дубае большинством решений судей победил американца Брэндона Глэнтона.

Папин и Асбаров входят в топ-4 рейтинга российских боксёров первого тяжёлого веса на авторитетном портале BoxRec.

Ранее сообщилось, что российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов проведёт поединок с Мартином Макдоной на турнире Bellator 299.