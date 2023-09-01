Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24
В групповой этап вышли: «Аякс», «Олимпиакос», «Спарта» (Прага), «Арис», «Шериф», «Славия», «Карабах», «Хеккен», ЛАСК, «Юнион», «Штурм», «Брайтон», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Бетис», «Вильярреал», «Марсель»», «Аталанта», «Фрайбург», АЕК, «Панатинаикос», «Маккаби» Хайфа, «Мольде», «Ракув», «Спортинг», «Рейнджерс», «Серветт», ТСЦ, «Рома», «Байер», «Ренн», «Тулуза».
Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы состоится в Монако 1 сентября.
Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.