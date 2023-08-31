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Смагин считает, что шахматист Витюгов не будет прогрессировать в Англии

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что Никите Витюгову не стоило переходить в сборную Англии.

«Витюгову уже 36 лет, поэтому в Англии как игрок он точно не будет прогрессировать. Может быть, он будет востребован в качестве тренера, он обладает высокой шахматной культурой, энциклопедическими знаниями, поэтому из него может выйти хороший секундант», — цитирует Смагина ТАСС.

При этом он подчеркнул, что, конечно же, России тоже пригодился бы шахматист такого уровня.

«Но на смену ему обязательно придут другие», — добавил Смагин.

Витюгов в настоящее время с 2720 очками занимает 25-е место в рейтинге ФИДЕ. Спортсмен является победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2010, 2013).

Ранее российская шахматистка Александра Горячкина сообщила, что на неё не оказывает давления выступление под флагом ФИДЕ.

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