Ткачёв не видит ничего трагичного в смене российскими шахматистами спортивного гражданства
«Скажу, что завтра всё закончится. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) ранее разрешала такие переходы без компенсаций и прочего, и 31 августа это разрешение заканчивается. Эти ушли — придут другие. Трагичного ничего нет», — цитирует Ткачёва ТАСС.
При этом он подчеркнул, что каждый случай перехода следует рассматривать в индивидуальном порядке.
Владимир Федосеев начал выступать за сборную Словении, Кирилл Алексеенко — за Австрию, Александр Предке и Алексей Сарана — за Сербию, Никита Витюгов — за Англию.
Напомним, ФШР перешла в Азиатскую шахматную федерацию.
Ранее российская шахматистка Александра Горячкина сообщила, что на неё не оказывает давления выступление под флагом ФИДЕ.