Роналду стал рекордсменом по голам в национальных лигах

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает добиваться новых успехов в футболе.

38-летний форвард сборной Португалии забил два мяча в ворота «Аль-Шабаба» в матче четвёртого тура чемпионата Саудовской Аравии и установил рекорд по голам в национальных лигах, сообщает пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Роналду записал в свой актив 517-й гол и стал единоличным лидером в списке бомбардиров. Португалец обогнал Йозефа Бицана (515) и Ференца Пушкаша (515).

Примечательно, что у нападающего MLS «Интер Майами» Лионеля Месси на счету 496 забитых мячей.

Ранее Роналду эмоционально отреагировал на дубль в матче с «Аль-Шабабом».