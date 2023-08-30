Роналду эмоционально отреагировал на дубль в матче с «Аль-Шабабу»
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«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками! Фантастическая игра команды! Вперёд, «Аль-Наср»!» — написал Роналду в соцсетях.
Игра завершилась со счётом 4:0.
Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль. Оба мяча он забил с пенальти. Также на счету португальца одна результативная передача.
Ранее Роналду заявил, что саудовский чемпионат готов соперничать с самыми уважаемыми лигами мира.