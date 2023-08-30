Роналду эмоционально отреагировал на дубль в матче с «Аль-Шабабу»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал дубль в матче четвёртого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу с «Аль-Шабабу».

«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками! Фантастическая игра команды! Вперёд, «Аль-Наср»!» — написал Роналду в соцсетях.

Игра завершилась со счётом 4:0.

Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль. Оба мяча он забил с пенальти. Также на счету португальца одна результативная передача.

Ранее Роналду заявил, что саудовский чемпионат готов соперничать с самыми уважаемыми лигами мира.