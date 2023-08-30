Хавбек «Балтики» Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча Кубка России

Хавбек «Балтики» Владислав Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча третьего тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России по футболу.

В добавленное время второго тайма бразилец получил жёлтую карточку после потасовки и начал спорить с Лазаревым, схватив того за рукав. Полузащитник осадил Клаудиньо указав на табло стадиона и посоветовав нападающему «Зенита» посмотреть на счёт.

Игра группы С в Калининграде завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Игнашевича. Победный мяч забил Анхело Энрикес на 43-й минуте матча.

«Балтика» с девятью очками лидирует в группе С. «Зенит» (шесть) располагается на второй строчке.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Александр Коваленко мог бы сыграть более уверенно в дебютном матче в основном составе за петербургскую команду.