Хавбек «Балтики» Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча Кубка России
В добавленное время второго тайма бразилец получил жёлтую карточку после потасовки и начал спорить с Лазаревым, схватив того за рукав. Полузащитник осадил Клаудиньо указав на табло стадиона и посоветовав нападающему «Зенита» посмотреть на счёт.
Игра группы С в Калининграде завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Игнашевича. Победный мяч забил Анхело Энрикес на 43-й минуте матча.
«Балтика» с девятью очками лидирует в группе С. «Зенит» (шесть) располагается на второй строчке.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Александр Коваленко мог бы сыграть более уверенно в дебютном матче в основном составе за петербургскую команду.