Узнать больше

Хавбек «Балтики» Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча Кубка России

Короткая ссылка
Хавбек «Балтики» Владислав Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча третьего тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Хавбек «Балтики» Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча Кубка России

В добавленное время второго тайма бразилец получил жёлтую карточку после потасовки и начал спорить с Лазаревым, схватив того за рукав. Полузащитник осадил Клаудиньо указав на табло стадиона и посоветовав нападающему «Зенита» посмотреть на счёт.

Игра группы С в Калининграде завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Игнашевича. Победный мяч забил Анхело Энрикес на 43-й минуте матча.

«Балтика» с девятью очками лидирует в группе С. «Зенит» (шесть) располагается на второй строчке.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Александр Коваленко мог бы сыграть более уверенно в дебютном матче в основном составе за петербургскую команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить