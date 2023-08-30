Семак заявил, что Коваленко выглядел неуверенно в кубковом матче с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что полузащитник Александр Коваленко мог бы сыграть более уверенно в дебютном матче в основном составе за петербургскую команду.

«Для Коваленко это была первая игра в основном составе. Конечно, он выглядел неуверенно, но ничего страшного не произошло. Наши замены были плановые, чтобы подготовить игроков к следующему матчу», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Экс-полузащитник московского ЦСКА также рассказал о физической форме своих подопечных.

«Главное, все живы-здоровы. Что касается функционального состояния, то наши лидеры сыграли столько времени, сколько мы хотели им дать. Что касается результата, ничего страшного не случилось», — заключил Семак.

«Зенит» потерпел поражение от калининградской «Балтики» в матче третьего тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра группы С в Калининграде завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Игнашевича.

«Балтика» с девятью очками лидирует в группе С. «Зенит» (шесть) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Сочи» по пенальти в матче Кубка России.