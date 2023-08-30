Узнать больше

Семак заявил, что Коваленко выглядел неуверенно в кубковом матче с «Балтикой»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что полузащитник Александр Коваленко мог бы сыграть более уверенно в дебютном матче в основном составе за петербургскую команду.
Семак заявил, что Коваленко выглядел неуверенно в кубковом матче с «Балтикой»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Для Коваленко это была первая игра в основном составе. Конечно, он выглядел неуверенно, но ничего страшного не произошло. Наши замены были плановые, чтобы подготовить игроков к следующему матчу», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Экс-полузащитник московского ЦСКА также рассказал о физической форме своих подопечных.

«Главное, все живы-здоровы. Что касается функционального состояния, то наши лидеры сыграли столько времени, сколько мы хотели им дать. Что касается результата, ничего страшного не случилось», — заключил Семак.

«Зенит» потерпел поражение от калининградской «Балтики» в матче третьего тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра группы С в Калининграде завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Игнашевича.

«Балтика» с девятью очками лидирует в группе С. «Зенит» (шесть) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Сочи» по пенальти в матче Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить