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Экс-голкипер «Локомотива» Нигматуллин — о США: обычные люди о России не думают каждый день

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Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал об отношении жителей США к России.
Экс-голкипер «Локомотива» Нигматуллин — о США: обычные люди о России не думают каждый день
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Многие люди не видят разницы между бывшими союзными республиками. Кто-то всё ещё считает, что Россия, Беларусь и Казахстан — это одна страна. Обычные люди не думают каждый день о России, как это может многим показаться», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

48-летний бывший футболист обосновался в Майами и работает диджеем и ведущим мероприятий. В составе «Локомотива» голкипер становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, трёхкратным серебряным призёром чемпионата России. В 2000 и 2001 годах Нигматуллина признавали лучшим вратарём.

Ранее Нигматуллин высказался о переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо».

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