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Роднина: не верю в возвращение Щербаковой на соревнования

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не верит в возвращение Анны Щербаковой на соревнования.
Роднина: не верю в возвращение Щербаковой на соревнования
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Показательные выступления и шоу — это абсолютного нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного — олимпийского золота», — цитирует Роднину «РБ Спорт». 

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова не примут участия в контрольных прокатах сборной России.

Контрольные прокаты пройдут 16—17 сентября в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее отец фигуристки Алины Горбачёвой Дмитрий сообщил, что спортсменка продолжит спортивную карьеру.

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