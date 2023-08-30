Роднина: не верю в возвращение Щербаковой на соревнования

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не верит в возвращение Анны Щербаковой на соревнования.

«Показательные выступления и шоу — это абсолютного нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного — олимпийского золота», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова не примут участия в контрольных прокатах сборной России.

Контрольные прокаты пройдут 16—17 сентября в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее отец фигуристки Алины Горбачёвой Дмитрий сообщил, что спортсменка продолжит спортивную карьеру.