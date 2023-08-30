Роднина: не верю в возвращение Щербаковой на соревнования
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«Показательные выступления и шоу — это абсолютного нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного — олимпийского золота», — цитирует Роднину «РБ Спорт».
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова не примут участия в контрольных прокатах сборной России.
Контрольные прокаты пройдут 16—17 сентября в столичном дворце спорта «Мегаспорт».
Ранее отец фигуристки Алины Горбачёвой Дмитрий сообщил, что спортсменка продолжит спортивную карьеру.