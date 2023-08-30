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Отец Горбачёвой заявил, что фигуристка продолжит спортивную карьеру

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Отец фигуристки Алины Горбачёвой Дмитрий сообщил, что спортсменка продолжит спортивную карьеру.
Отец Горбачёвой заявил, что фигуристка продолжит спортивную карьеру
  • Gettyimages.ru

«У дочери была незначительная травма примерно в июле, но она не влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. Скажем так, не всё получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были. Сейчас всё хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру», — цитирует Дмитрия kp.ru

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». 

В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы. Также стало известно, что Горбачёва последние несколько лет жила с тренером Софьей Федченко и практически не общалась с родителями. Бабушка девочки сообщила, что тренер настраивала спортсменку против семьи.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал ситуацию с исчезновением Горбачёвой.

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