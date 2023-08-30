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Карякин: в контракте Есипенко с ФШР есть запрет на смену гражданства

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Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин сообщил, что гроссмейстер Андрей Есипенко не имеет права менять спортивное гражданство.
Карякин: в контракте Есипенко с ФШР есть запрет на смену гражданства
  • РИА Новости

«В его контракте с ФШР даже прописано, что Есипенко не имеет права его сменить. Что касается остальных ребят, не удивлюсь, если другие тоже сменят гражданство. Я скорее удивлюсь, если этого не случится», — цитирует Карякина РИА Новости

В июле Есипенко подписал с ФШР контракт о совместной деятельности. 

24 августа гроссмейстер Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское. Спортсмен является серебряным призёром чемпионата России (2022), победителем Высшей лиги чемпионата России (2022).

Ранее российский шахматист Никита Витюгов принял решение сменить спортивное гражданство.

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