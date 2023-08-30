Быков: в наше время руководители клубов успешно работали над развитием молодёжи

Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков высказался о положительных допинг-пробах хоккеистов «Толпара».

«В своё время мы старались усилить клубную вертикаль, которая была бы функциональной. В этой связи общались со всеми руководителями организаций, вплоть до президента Башкортостана Хамитова и уважаемого Абзы-Муртазы Губайдуловича. В их глазах мы нашли большую поддержку, и они с пониманием оказывали нам необходимую помощь!» — заявил Быков RT.

Он также отметил, что в Башкирии хорошо налажено взаимодействие между спортивными и хоккейными структурами в частности.

«Все руководители с пониманием и ответственностью подходили к своей деятельности в этом направлении! Ведь доморощенные спортсмены, хоккеисты очень важны для пропаганды спорта и развития детско-юношеского спорта, структуры которых входят в команды «Салавата Юлаева» и «Толпара»! Это не только спортивная лестница, но и социально важная миссия этих клубов в республике! И в наше время руководители клубов успешно справлялись с этой ролью», — добавил Быков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о положительных допинг-пробах хоккеистов «Толпара».