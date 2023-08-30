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Вайцеховская: похоже, эпоха Трусовой подошла к логическому завершению

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала мнение по поводу решения российской фигуристки Александры Трусовой прервать тренировки.
Вайцеховская: похоже, эпоха Трусовой подошла к логическому завершению
  • РИА Новости

«Александра Трусова прервала тренировки в ЦСКА, которые, если называть вещи своими именами, она после Игр в Пекине толком и не начинала. Это, похоже, означает, что эпоха последнего победного поколения российских одиночниц подошла к логическому завершению. Из олимпийской троицы на спортивном льду осталась только Камила Валиева, в карьерное будущее которой сейчас верится с большим трудом в связи с приближающимся допинговым вердиктом. Точнее, с трудом верится, что этот вердикт окажется для спортсменки позитивным», — заявила Вайцеховская в своём Telegram-канале. 

Она также отметила, что женское одиночное катание ещё полтора года назад представлялось абсолютно топовым в сравнении с прочими видами, однако сейчас имеет выраженную тенденцию оказаться в «остатке» из-за недостатка международных соревнований. 

Никакими четверными прыжками снижение интереса не компенсировать: всё, что касалось разнообразия, мы уже видели в исполнении Трусовой, всё, что касалось качества, — в исполнении Валиевой. Всем нынешним далеко в этом аспекте как до Саши, так и до Камилы», — добавила Вайцеховская.

Ранее сообщалось, что Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24.

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