Минспорт и Единый регулятор азартных игр проведут форум о взаимодействии спорта и букмекеров

2—3 октября в Москве пройдёт первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт», посвящённый актуальным вопросам взаимодействия спорта с букмекерскими компаниями.

Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Он отметил, что на полях форума участники обсудят вопрос эффективного использования целевых отчислений и дальнейшее развитие этого механизма.

«Целевые отчисления от букмекерской деятельности стали важным источником внебюджетного финансирования для развития системы соревнований, поддержки детско-юношеского спорта. В 2022 году порядка 13,8 миллиарда рублей были распределены между 123 федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта и 3 профессиональными лигами. Начиная с 2024 года средства, полученные от букмекеров, будут направлены и на массовый спорт. Важно обеспечить прозрачность их распределения. Уверен, что форум позволит расширить форматы взаимодействия спорта и букмекеров, стать площадкой для открытого диалога по актуальным вопросам», — подчеркнул Матыцин.

Оргкомитет форума возглавил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Участниками форума станут руководители органов исполнительной и законодательной власти, Единый регулятро азартных игр, всероссийских спортивных федераций, профессиональных лиг, спортивных клубов, букмекерских компаний и СМИ.

Организаторами форума являются Министерство спорта и публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Оператором выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».

Местом проведения форума выбрана площадка Radisson Collection Hotel.

Соглашение о проведении форума было подписано ранее в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачёв и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Ранее Матыцин отметил отсутствие политизации спорта на международном фестивале в Екатеринбурге.