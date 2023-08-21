Матыцин отметил отсутствие политизации спорта на международном фестивале в Екатеринбурге

Министр спорта Олег Матыцин уверен, что Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге пройдёт на самом высоком уровне.

«К нам приехали студенты из 281 университета из 161 города мира. Это великая студенческая спортивная семья, хочу выразить признательность всем, кто приехал к нам в непростое время и еще раз показал, что в спорте нет места для политизации и дискриминации», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, в Екатеринбурге создана уникальная инфраструктура., город наполнен дружелюбной энергией.

«Хочу обратиться к студентам и сказать, что в ваших руках наше будущее. Желаю вам побед и любви, приезжайте в Россию, с праздником», — заключил Матыцин.

Соревнования пройдут до 31 августа с участием более 4 тыс. студентов из 36 стран мира. В рамках состязаний будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге открытым.



















































