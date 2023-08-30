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Левандовски раскритиковал игру «Барселоны»

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски критически высказался об игре своей команды в сезоне-2023/24.
Левандовски раскритиковал игру «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

«В последнее время у нас нет атакующей игры. Потому что нет нужного количества атакующих игроков, у нас нет поддержки в атаке… Поэтому я ищу лучшее решение для команды», — цитирует Левандовски Marca.

В нынешнем сезоне нападающий провёл три матча в чемпионате Испании, забил гол и сделал результативную передачу.

После трёх туров «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав семь очков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нанесла поражение «Вильярреалу» в матче Примеры с семью голами.

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