Левандовски раскритиковал игру «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски критически высказался об игре своей команды в сезоне-2023/24.

«В последнее время у нас нет атакующей игры. Потому что нет нужного количества атакующих игроков, у нас нет поддержки в атаке… Поэтому я ищу лучшее решение для команды», — цитирует Левандовски Marca.

В нынешнем сезоне нападающий провёл три матча в чемпионате Испании, забил гол и сделал результативную передачу.

После трёх туров «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав семь очков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нанесла поражение «Вильярреалу» в матче Примеры с семью голами.