Косторная призвала помочь в поисках фигуристки Горбачёвой

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная отреагировала на пропажу своей коллеги Алины Горбачёвой.

«Друзья, к сожалению, такое иногда происходит, давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее», — написала Косторная в соцсетях.

29 августа мама девочки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери накануне. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Алина вышла с катка «Чкалов Арена» и не вернулась домой.

Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачёва пропала после ссоры с тренером.