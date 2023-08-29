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Источник: в одном из районов Москвы обнаружены вещи пропавшей фигуристки Горбачёвой

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Стали известны подробности поисков фигуристки Алины Горбачёвой, которая накануне пропала в Москве.
Источник: в одном из районов Москвы обнаружены вещи пропавшей фигуристки Горбачёвой
  • globallookpress.com

По информации Baza, на Покровской набережной обнаружены вещи фигуристки. Самой её рядом нет. Рассматривается версия о том, что Горбачёва могла утонуть в реке. 

29 августа мама девочки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку 28 августа в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе. 

Ранее сообщалось, что Горбачёва не вернулась домой после тренировки на «Чкалов Арене».

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