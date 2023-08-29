Источник: в одном из районов Москвы обнаружены вещи пропавшей фигуристки Горбачёвой

Стали известны подробности поисков фигуристки Алины Горбачёвой, которая накануне пропала в Москве.

По информации Baza, на Покровской набережной обнаружены вещи фигуристки. Самой её рядом нет. Рассматривается версия о том, что Горбачёва могла утонуть в реке.

29 августа мама девочки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку 28 августа в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе.

Ранее сообщалось, что Горбачёва не вернулась домой после тренировки на «Чкалов Арене».