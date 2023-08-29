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Фигуристка Горбачёва не вернулась домой после тренировки на «Чкалов Арене»

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Стали известны подробности пропажи фигуристки Алины Горбачёвой в Москве.
Фигуристка Горбачёва не вернулась домой после тренировки на «Чкалов Арене»
  • РИА Новости

28 августа спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Напомним, что о пропаже фигуристки сообщила её мама Екатерина 29 августа. Она рассказала, что к поиску подключены кинологи с собаками.

Ранее сообщалось, что Горбачёва пропустит прокаты юниорской сборной из-за восстановления после травмы.

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