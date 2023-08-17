Фигуристка Горбачёва пропускает прокаты юниорской сборной из-за восстановления
- РИА Новости
«Всё у Алины хорошо, вчера нам разрешили прыгать, восстанавливаемся», — цитирует Федченко РИА Новости.
Тренер также отметила, что врачи разрешили фигуристке исполнять тройные прыжки.
8 июля спортсменка получила травму во время исполнения тройного акселя на тренировке.
Юниорские контрольные прокаты проходят с 16 по 30 августа в Новогорске, взрослые — 16 и 17 сентября в Москве.
Ранее бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Андрей Мозалёв выразил надежду, что отечественные спортсмены будут допущены к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане.