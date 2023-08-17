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Фигуристка Горбачёва пропускает прокаты юниорской сборной из-за восстановления

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Тренер Софья Федченко заявила, что чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва пропускает контрольные прокаты юниорской сборной страны из-за восстановления после травмы.
Фигуристка Горбачёва пропускает прокаты юниорской сборной из-за восстановления
  • РИА Новости

«Всё у Алины хорошо, вчера нам разрешили прыгать, восстанавливаемся», — цитирует Федченко РИА Новости.

Тренер также отметила, что врачи разрешили фигуристке исполнять тройные прыжки.

8 июля спортсменка получила травму во время исполнения тройного акселя на тренировке. 

Юниорские контрольные прокаты проходят с 16 по 30 августа в Новогорске, взрослые — 16 и 17 сентября в Москве.

Ранее бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Андрей Мозалёв выразил надежду, что отечественные спортсмены будут допущены к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане.

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