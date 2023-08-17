Мозалёв: иногда посещают тревожные мысли о недопуске на Олимпиаду-2026
- РИА Новости
«Признаюсь, посещают иногда такие мысли, но я надеюсь и верю в лучшее, — сказал Мозалев «Матч ТВ».
По его словам, подготовка к новому сезону в условиях изоляции стала еще более серьезной.
«Так как у нас в России сейчас очень высокий уровень конкуренции. И к тому же, все может измениться в любой момент и нужно быть ко всему готовым, быть во всеоружии», — добавил Мозалёв.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Сборная России пока не получила приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что для него не стала сюрпризом позиция руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по недопуску спортсменов из России к Олимпиаде 2024 года.