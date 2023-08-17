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Мозалёв: иногда посещают тревожные мысли о недопуске на Олимпиаду-2026

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Бронзовым призёр чемпионата России по фигурному катанию Андрей Мозалёв выразил надежду, что отечественные спортсмены будут допущены к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане
Мозалёв: иногда посещают тревожные мысли о недопуске на Олимпиаду-2026
  • РИА Новости

«Признаюсь, посещают иногда такие мысли, но я надеюсь и верю в лучшее, — сказал Мозалев «Матч ТВ».

По его словам, подготовка к новому сезону в условиях изоляции стала еще более серьезной.

«Так как у нас в России сейчас очень высокий уровень конкуренции. И к тому же, все может измениться в любой момент и нужно быть ко всему готовым, быть во всеоружии», — добавил Мозалёв.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Сборная России пока не получила приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что для него не стала сюрпризом позиция руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по недопуску спортсменов из России к Олимпиаде 2024 года.

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