Мозалёв: иногда посещают тревожные мысли о недопуске на Олимпиаду-2026

Бронзовым призёр чемпионата России по фигурному катанию Андрей Мозалёв выразил надежду, что отечественные спортсмены будут допущены к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане

«Признаюсь, посещают иногда такие мысли, но я надеюсь и верю в лучшее, — сказал Мозалев «Матч ТВ».

По его словам, подготовка к новому сезону в условиях изоляции стала еще более серьезной.

«Так как у нас в России сейчас очень высокий уровень конкуренции. И к тому же, все может измениться в любой момент и нужно быть ко всему готовым, быть во всеоружии», — добавил Мозалёв.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Сборная России пока не получила приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что для него не стала сюрпризом позиция руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по недопуску спортсменов из России к Олимпиаде 2024 года.