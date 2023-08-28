Морозов рассказал о возможностях проведения матчей между командами КХЛ и НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о взаимодействии по поводу матча команд лиги и НХЛ.

«Мы сами делали предложения до пандемии. Прорабатывали этот вопрос с НХЛ, мы хотели, чтобы их клубы играли с российскими. У НХЛ чуть другие планы: поздно начинается чемпионат, они понимают, что у нас игроки готовы. В будущем нам надо прорабатывать этот момент», — сказал Морозов на пресс-конференции.

КХЛ и НХЛ уже проводили товарищеские матчи. Магнитогорский «Металлург» в 2008 году потерпел поражение в Берне на Кубке Виктории от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). В 2010 году рижское «Динамо» дома проиграло «Финикс Койотс» (1:3), а СКА на своём льду взял верх над «Каролина Харрикейнз» (5:3).

Ранее глава КХЛ Морозов заявил, что перекрёстный формат повысит интерес к плей-офф.