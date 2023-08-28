Узнать больше

Морозов рассказал о возможностях проведения матчей между командами КХЛ и НХЛ

Короткая ссылка
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о взаимодействии по поводу матча команд лиги и НХЛ.
Морозов рассказал о возможностях проведения матчей между командами КХЛ и НХЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

«Мы сами делали предложения до пандемии. Прорабатывали этот вопрос с НХЛ, мы хотели, чтобы их клубы играли с российскими. У НХЛ чуть другие планы: поздно начинается чемпионат, они понимают, что у нас игроки готовы. В будущем нам надо прорабатывать этот момент», — сказал Морозов на пресс-конференции.

КХЛ и НХЛ уже проводили товарищеские матчи. Магнитогорский «Металлург» в 2008 году потерпел поражение в Берне на Кубке Виктории от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). В 2010 году рижское «Динамо» дома проиграло «Финикс Койотс» (1:3), а СКА на своём льду взял верх над «Каролина Харрикейнз» (5:3).

Ранее глава КХЛ Морозов заявил, что перекрёстный формат повысит интерес к плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить