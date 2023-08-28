Глава КХЛ Морозов заявил, что перекрёстный формат повысит интерес к плей-офф

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о введении в лиге перекрёстного формата плей-офф.

«Мы долго обсуждали эту идею, клубы в большинстве своём поддержали её. Это придаст больший интерес плей-офф. Нет, мы не уходили от того, чтобы развести ЦСКА и СКА», — сказал Морозов на пресс-конференции.

Регулярный сезон начнётся 1 сентября. Команды проведут в чемпионате по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля. Со второго раунда произойдёт деление на две группы.

Ранее НХЛ не уведомила Федотова о переносе контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24.