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Глава КХЛ Морозов заявил, что перекрёстный формат повысит интерес к плей-офф

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Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о введении в лиге перекрёстного формата плей-офф.
Глава КХЛ Морозов заявил, что перекрёстный формат повысит интерес к плей-офф
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Мы долго обсуждали эту идею, клубы в большинстве своём поддержали её. Это придаст больший интерес плей-офф. Нет, мы не уходили от того, чтобы развести ЦСКА и СКА», — сказал Морозов на пресс-конференции.

Регулярный сезон начнётся 1 сентября. Команды проведут в чемпионате по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля. Со второго раунда произойдёт деление на две группы.

Ранее НХЛ не уведомила Федотова о переносе контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

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