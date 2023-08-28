НХЛ не уведомила Федотова о переносе контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что НХЛ не уведомила голкипера ЦСКА Ивана Федотова о переносе контракта с «Филадельфия Флайерз».

«Мы общались с ЦСКА и выясняли, что у них имеется договорённость. Я сам задавал руководству клуба вопросы, какая ситуация у Федотова с контрактом в НХЛ, какие уведомления он получал, когда это происходило. Обсуждали это и лично с Иваном. Никто на нас не давил. Просто брали паузу, чтобы разобраться. Точно так же задавали вопросы коллегам из НХЛ, специально связывались с Биллом Дэйли. Они сослались на то, что контракт перенесли на сезон-2023/24, но игрока об этом не уведомили. И когда уже разобрались в ситуации, поняли, что сам хоккеист намерен играть за ЦСКА. Зарегистрировали его контракт, поскольку юристы заявили, что мы в полном праве это сделать», — сказал Морозов на пресс-конференции.

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС России для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее Морозов рассказал, что лига пытается помочь голкиперу ЦСКА Ивану Федотову как можно скорее вернуться на лёд.