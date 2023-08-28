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Морозов: все хотим помочь Федотову, но все понимают последствия, которые могут быть

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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига пытается помочь голкиперу ЦСКА Ивану Федотову как можно скорее вернуться на лёд.
Морозов: все хотим помочь Федотову, но все понимают последствия, которые могут быть
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Мы все тоже хотим помочь парню, пропустившему один год из-за службы в армии. Иван хочет играть. Я сам с ним разговаривал. Он горит желанием продолжить карьеру здесь. Пытаемся сделать всё, чтобы помочь парню. Думаю, 1 сентября увидимся перед встречей красно-синих с «Ак Барсом» и сможем подробно обсудить все детали. Мы прекрасно знаем законы, и юристы работают. На данный момент однозначного ответа нет. Все прекрасно понимают, какие последствия могут быть в случае несоблюдения требований международной федерации. Сейчас мы не можем разрешить ему выходить на лёд. Да, ЦСКА заявил его на сезон, но сезон длинный. 1 января он имеет право играть. Если IIHF наложила санкции на Федотова, значит признала действительным его контракт с «Филадельфией», — сказал Морозов на пресс-конференции.

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF.

При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС России для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее сообщалось, что ФХР, КХЛ И ЦСКА нашли юридическую компанию, которая будет защищать интересы Федотова.

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