Морозов: все хотим помочь Федотову, но все понимают последствия, которые могут быть

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига пытается помочь голкиперу ЦСКА Ивану Федотову как можно скорее вернуться на лёд.

«Мы все тоже хотим помочь парню, пропустившему один год из-за службы в армии. Иван хочет играть. Я сам с ним разговаривал. Он горит желанием продолжить карьеру здесь. Пытаемся сделать всё, чтобы помочь парню. Думаю, 1 сентября увидимся перед встречей красно-синих с «Ак Барсом» и сможем подробно обсудить все детали. Мы прекрасно знаем законы, и юристы работают. На данный момент однозначного ответа нет. Все прекрасно понимают, какие последствия могут быть в случае несоблюдения требований международной федерации. Сейчас мы не можем разрешить ему выходить на лёд. Да, ЦСКА заявил его на сезон, но сезон длинный. 1 января он имеет право играть. Если IIHF наложила санкции на Федотова, значит признала действительным его контракт с «Филадельфией», — сказал Морозов на пресс-конференции.

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF.

При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС России для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее сообщалось, что ФХР, КХЛ И ЦСКА нашли юридическую компанию, которая будет защищать интересы Федотова.