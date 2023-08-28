В «Зените» не планируют подписывать Шведа

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный сообщил, что клуб не планирует подписывать бывшего защитника ЦСКА Алексея Шведа.

«Есть ли у нашего клуба интерес к Алексею Шведу? Могу сказать, что на данный момент задняя линия у нас полностью укомплектована. Мы не ведём ни с кем переговоров и никого подписывать не планируем», — цитирует Церковного «Спорт-Экспресс».

Накануне стало известно, что Швед может продолжить карьеру в белградском клубе «Црвена звезда». 34-летний российский баскетболист ведёт переговоры с сербским клубом, с нынешним тренером которого Душко Ивановичем Швед работал в «Химках» в сезоне-2016/17.

Россиянин в сезоне-2022/23 в составе ЦСКА набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч в рамках Единой лиги ВТБ.

Ранее Швед заявил, что не знает, где продолжит карьеру после ухода из ЦСКА.