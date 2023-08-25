Тихонов ожидает результативную ничью в матче 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов не видит фаворита в матче шестого тура РПЛ между «Сочи» и московским «Локомотивом».

«В прошлом туре Антон Миранчук забил за «Локомотив» на последней минуте в матче с «Краснодаром» очень важный в психологическом плане гол. Скажем прямо: в начале чемпионата игра у красно-зелёных, мягко говоря, не клеилась, а ничья, вырванная в концовке гостевой встречи, снова дала надежду на лучшее.

Галактионов в интервью говорил о грядущем плохом отрезке, когда в конце предыдущего чемпионата его хвалили за то, что команда стала чемпионом весеннего отрезка чемпионата. Он справедливо тогда заметил, что чемпионами не становятся на отдельных отрезках. С одной стороны, у команды сейчас явный откат, а с другой — есть и определённый фарт. У «Локомотива» есть возможность спокойно подготовиться к предстоящей игре после матча в соседнем Краснодаре. Шансы у «Локо» неплохие, к тому же в состав возвращается Дзюба, плюс, скорее всего, вернётся и Изидор», — заявил он RT.

Также экс-футболист отметил нюансы в игре южан.

«Сочи» — команда довольно непредсказуемая и нестабильная: может легко выиграть с крупным счётом и в то же время не менее крупно проиграть. В последнем матче с «Ростовом» сочинцы смотрелись довольно уверенно. Думаю, что нам предстоит увидеть матч равных соперников — будут голы от обеих команд. Предположу, что игра закончится результативной ничьей и порадует зрителей обилием голов», — добавил амбассадор PARI.

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов назначен на VAR в матче «Сочи» — «Локомотив».