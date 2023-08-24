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Безбородов назначен на VAR в матче «Сочи» — «Локомотив»

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала список судейских бригад, которые будут работать на матчах шестого тура чемпионата России.
Безбородов назначен на VAR в матче «Сочи» — «Локомотив»
  • Gettyimages.ru

Матч между «Сочи» и «Локомотивом» рассудит Алексей Сухой. Его ассистентами будут Александр Богданов и Арам Петросян. Резервный судья — Анатолий Жабченко.

На VAR будет Владислав Безбородов. Это его первое назначение после скандального матча «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Место на AVAR займёт Максим Гаврилин.

Игра пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля «Фишта».

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