Безбородов назначен на VAR в матче «Сочи» — «Локомотив»

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала список судейских бригад, которые будут работать на матчах шестого тура чемпионата России.

Матч между «Сочи» и «Локомотивом» рассудит Алексей Сухой. Его ассистентами будут Александр Богданов и Арам Петросян. Резервный судья — Анатолий Жабченко.

На VAR будет Владислав Безбородов. Это его первое назначение после скандального матча «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Место на AVAR займёт Максим Гаврилин.

Игра пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля «Фишта».