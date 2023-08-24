Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля «Фишта»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила о том, что специальная комиссия направилась в Сочи, чтобы проверить состояние стадиона «Фишт».

Комиссия примет решение о возможности проведения матчей «Сочи» в чемпионате России на поле «Фишт». В Сочи уже идут осмотр газона и консультации специалистов. Комиссия отправилась в город после резкого ухудшения качества покрытия.

Напомним, что после пяти туров РПЛ команда находится на 11-м месте, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Сочи» на своём поле нанёс разгромное поражение «Ростову» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.