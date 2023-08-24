Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля «Фишта»
- РИА Новости
Комиссия примет решение о возможности проведения матчей «Сочи» в чемпионате России на поле «Фишт». В Сочи уже идут осмотр газона и консультации специалистов. Комиссия отправилась в город после резкого ухудшения качества покрытия.
Напомним, что после пяти туров РПЛ команда находится на 11-м месте, набрав шесть очков.
Ранее сообщалось, что «Сочи» на своём поле нанёс разгромное поражение «Ростову» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.