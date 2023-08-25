Орлов: Кокорин — способный футболист, у него может получиться в «Фиорентине»

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Кокорин — способный футболист. Если он сделал ментальный переворот у себя в голове, у него может получиться в «Фиорентине». Но будет сложно. Команда претендует на еврокубки», — цитирует Орлова Sport24.

Прошедший сезон россиянин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» по-прежнему планирует расстаться с Кокориным.