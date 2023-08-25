Орлов: Кокорин — способный футболист, у него может получиться в «Фиорентине»
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«Кокорин — способный футболист. Если он сделал ментальный переворот у себя в голове, у него может получиться в «Фиорентине». Но будет сложно. Команда претендует на еврокубки», — цитирует Орлова Sport24.
Прошедший сезон россиянин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» по-прежнему планирует расстаться с Кокориным.