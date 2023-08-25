Ханапиев стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 92 кг
- Gettyimages.ru
- © Westend61
В финале 20-летний боксёр победил Андрея Стоцкого. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Фоминых и Сергей Слободян. Также в финальной схватке в весовой категории до 63,5 кг Габил Мамедов одержал победу над Ильей Поповым и стал пятикратным чемпионом России.
Первенство проходит с 18 по 26 августа в Хабаровске. В турнире участвуют 324 спортсмена из 60 регионов страны. Призовой фонд соревнований составляет 26 млн рублей.
Ранее генеральный секретарь сборной России по боксу Татьяна Кириенко прокомментировала возможное участие спортсменов в Олимпийских играх в Париже.