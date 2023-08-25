Узнать больше

Ханапиев стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 92 кг

Короткая ссылка
Рамазан Ханапиев стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 92 кг.
Ханапиев стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 92 кг
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В финале 20-летний боксёр победил Андрея Стоцкого. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Фоминых и Сергей Слободян. Также в финальной схватке в весовой категории до 63,5 кг Габил Мамедов одержал победу над Ильей Поповым и стал пятикратным чемпионом России. 

Первенство проходит с 18 по 26 августа в Хабаровске. В турнире участвуют 324 спортсмена из 60 регионов страны. Призовой фонд соревнований составляет 26 млн рублей.

Ранее генеральный секретарь сборной России по боксу Татьяна Кириенко прокомментировала возможное участие спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить