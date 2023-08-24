Узнать больше

В Федерации бокса России высказались об участии в Олимпиаде-2024

Короткая ссылка
Генеральный секретарь сборной России по боксу Татьяна Кириенко прокомментировала возможное участие спортсменов в Олимпийских играх в Париже.
В Федерации бокса России высказались об участии в Олимпиаде-2024
  • Gettyimages.ru

«Мы в вопросе Олимпийских игр-2024 ничем не отличаемся от других российских атлетов. Ждём, пока прояснится позиция Олимпийского комитета, государственная позиция. Мы здесь люди соподчинённые. Но мы не унываем, мы люди позитивные, чёткие и государственные», — цитирует Кириенко «Чемпионат».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить