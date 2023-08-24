В Федерации бокса России высказались об участии в Олимпиаде-2024

Генеральный секретарь сборной России по боксу Татьяна Кириенко прокомментировала возможное участие спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Мы в вопросе Олимпийских игр-2024 ничем не отличаемся от других российских атлетов. Ждём, пока прояснится позиция Олимпийского комитета, государственная позиция. Мы здесь люди соподчинённые. Но мы не унываем, мы люди позитивные, чёткие и государственные», — цитирует Кириенко «Чемпионат».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК.