Попов: МОК должен принести извинения за наше отстранение
- AFP
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«Мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях, с флагом, гимном и остальной национальной атрибутикой. Либо так, либо никак иначе. МОК должен принести извинения за наше отстранение», — цитирует Попова ТАСС.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что французская жандармерия обеспокоена возможными акциями активистов под видом волонтёров на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.