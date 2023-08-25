Попов: МОК должен принести извинения за наше отстранение

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен извиниться за отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях, с флагом, гимном и остальной национальной атрибутикой. Либо так, либо никак иначе. МОК должен принести извинения за наше отстранение», — цитирует Попова ТАСС.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что французская жандармерия обеспокоена возможными акциями активистов под видом волонтёров на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.