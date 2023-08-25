Europe 1: французская жандармерия боится активистов под видом волонтёров на ОИ-2024
- AFP
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«Настроенные против ОИ движения призывают своих сторонников записываться в списки волонтёров с целью нарушить организацию или саботировать мероприятие путём проникновения в логистику», — заявили в эфире радиостанции Europe 1.
Отмечается, что протестные или преступные группы попытаются воспользоваться освещением ОИ международными СМИ для продвижения своих целей и очернить имидж Франции. Также жандармерию беспокоят возможные акции радикальных экоактивистов и высокая угроза кибератак.
Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее госсекретарь при МИД Франции по вопросам франкофонии, развития и международного партнёрства Христула Захаропулу выразила уверенность, что в стране сумеют обеспечить порядок на Олимпиаде.