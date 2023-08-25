Europe 1: французская жандармерия боится активистов под видом волонтёров на ОИ-2024

Французская жандармерия обеспокоена возможными акциями активистов под видом волонтёров на Олимпийских играх в Париже в 2024 году,

«Настроенные против ОИ движения призывают своих сторонников записываться в списки волонтёров с целью нарушить организацию или саботировать мероприятие путём проникновения в логистику», — заявили в эфире радиостанции Europe 1.

Отмечается, что протестные или преступные группы попытаются воспользоваться освещением ОИ международными СМИ для продвижения своих целей и очернить имидж Франции. Также жандармерию беспокоят возможные акции радикальных экоактивистов и высокая угроза кибератак.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее госсекретарь при МИД Франции по вопросам франкофонии, развития и международного партнёрства Христула Захаропулу выразила уверенность, что в стране сумеют обеспечить порядок на Олимпиаде.